IS-Botschaften in St. Pölten alarmieren den Verfassungsschutz

Während in Wien die Polizei nach wie vor einem möglichen Terror-Anschlag warnt, ist auch der Verfassungsschutz in Niederösterreich aktiv geworden.

Grund dafür sind islamistische Motive, die im Bereich des Hauptbahnhofes in der Landeshauptstadt St.Pölten entdeckt wurden. Die Motive, die laut Exekutive eindeutig dem Islamischen Staat (IS) zuzuordnen sind, wurden am Donnerstag auf mehrere Objekte gesprayt.