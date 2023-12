Niederösterreich: Wölfe sollen Kalbskadaver vor Stall gefressen haben

Es ist eine jener Regionen in Niederösterreich, wo der Wolf in den vergangenen Jahren wohl am meisten Thema war. Denn in der Streusiedlung mit viel Waldanteil fühlt sich der Beutegreifer besonders wohl: In Langschlag im Waldviertel soll der Wolf wieder zugeschlagen haben. Es geht zwar in diesem Fall „nur“ um ohnehin schon tote Tiere. Doch, dass die Wölfe sich so nah an den Stall trauen, sei problematisch, sagt Gerhard Fallent vom Verein „Wolf Stopp“, der in dem Ort ebenso eine kleine Landwirtschaft hat.

➤ DNA nachgewiesen: Wolf attackierte Pferde im Stall in Niederösterreich