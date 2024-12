Skigebiete melden hohe Gästezahlen über die Feiertage

Auf dem Hochkar wurden seit Freitag an vier Tagen in Folge jeweils mehr als 4.500 Gäste verzeichnet, hieß es am Dienstag.

Ebenfalls höher als vor der Covid-Pandemie war die Nachfrage bei den Annaberger Liften und der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel, wurde betont. Bei den Ötscherliften in Lackenhof stach der vergangene Samstag mit 2.220 Besuchern heraus.

"Vier Tage in Folge mit jeweils mehr als 4.500 Gästen hat es am Hochkar schon lange nicht mehr gegeben. Aber auch in anderen Skigebieten sehen wir, dass zahlreiche Familien den 'NÖ Bergerlebnispass', die neue Saisonkarte in Niederösterreich, fleißig ausnutzen", zog die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Silvestertag Zwischenbilanz.