NÖ: Andrang der Wintersportler bringt Skigebiete an Kapazitätsgrenzen

Am Samstag Vormittag wurde der Andrang zum Hochkar im Bezirk Scheibbs so groß, dass die acht Kilometer lange Auffahrt von Lassing zum Bergdorf gesperrt werden musste. "Die Parkplätze waren ausgelastet“, berichtete Karl Weber , Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen. Wer Tickets online gebucht hatte , konnte noch anreisen, wurde über Medien verbreitet.

Mit Bilderbuchwetter, guten Pistenbedingungen und dem Ski-Weltcup-Zirkus im Land erlebt Niederösterreich zum Jahresende ein regelrechtes Wintersportfieber. Aufgrund des Andrangs der Freizeitsportler wurden in manchen Skigebieten kurzzeitig die Parkplätze so knapp, dass nur mehr Gäste, die ihre Tickets online gebucht hatten, zufahren durften.

Spontanbesucher mussten auf andere Skigebiete wie das nahe Lackenhof am Ötscher ausweichen. Für die Inhaber von Online-Tickets wurde das Parken im Tal bei der ehemaligen Mautstation erlaubt und dann ein Shutteservice zu den Pisten am Berg organisiert.

Als sich gegen Mittag die ersten Vormittagsgäste und Halbtageskartenbesitzer wieder auf den Heimweg machten, entspannte sich die Lage. Am Berg konnte wieder geparkt werden, berichtete Weber.

Neue Rekorde

Die Zahl Sportfans am Hochkar sei jedenfalls in den vergangenen Tagen auf Rekordniveau gelegen, sagte Markus Redl, Chef der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. Am Freitag wurden am Hochkar rund 4.500 Ersteintritte verzeichnet, am Samstag dürfte die diese Marke übertroffen worden sein.