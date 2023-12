„Mission Peru“ als Lebensaufgabe der Mostviertler Ordensfrau

„Für mich ist Weihnachten wie für viele hier beinahe ein Tag wie jeder andere. Ich verteile an Bedürftige Lebensmittel – und bringe so Weihnachtsfreude und ich besuche die Weihnachtsmette.“ Am Arbeitsplatz von Karina Bender in Südamerika steuert man gerade auf die wärmsten Monate des Jahres zu und die Kinder gehen ab Weihnachten in zweimonatige Ferien.

