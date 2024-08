2.500 Parkplätze in NÖ werden mit Photovoltaik überdacht

Das Vorhaben in Mostviertel ist nur eines von vielen, das bald umgesetzt werden soll. Weitere Projekte werden unter anderem in Wr. Neustadt durchgeführt, wo 111 Parkplätze beim Erlebnisbad „Aqua Nova“ überdacht werden sollen, in Waidhofen/Thaya mit 114 Stellplätzen, in der Stadtgemeinde Hollabrunn mit 100 Stellplätzen und „In der Au“ in Klosterneuburg.

Dazu kommen noch PV-Überdachungen beim Schloss Luberegg, in Staatz-Kautendorf, Randegg, Wolkersdorf, vor der Shopping City Süd sowie in Amstetten. Die Landesförderung beträgt bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen, heißt es.