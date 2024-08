Warum St. Pölten von Windrädern bald genug hat

20 Windräder wurden in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet errichtet. Die meisten sind in Pottenbrunn zu finden, vier weitere befinden sich noch in der Planungsphase. Aus dem Rathaus heißt es, dass theoretisch mit den bestehenden Maschinen so viel Strom produziert werden kann, um alle Haushalte in der Stadt damit zu versorgen.

Das ist auch einer der Gründe, warum man bei neuen Anlagen auf die Bremse tritt. Abgesehen von den vier Windrädern, die noch nicht in den Himmel ragen, dürfen nur noch zwei weitere Anlagen gebaut werden. Dann sei Schluss, betont ein Sprecher.