Erfolgreicher Start von Miniflitzern anstatt Geisterbussen am Land

Sie werden für die Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder auch zur Musikschule oder zum Arztbesuch genutzt. Rasch haben sich die flinken weiß-grünen Kleinbusse ins Mostviertler Alltagsbild eingefügt. Die erste Jahresbilanz für die Anrufsammelbusse, die in einer großflächigen Pilotregion viele Linienbusse ersetzen, fällt zufriedenstellend aus. Mit 24.000 Fahrgästen im ersten Jahr wurden die Erwartungen übertroffen.

Der Ärger in der Bevölkerung über die großen leeren Geisterbusse, die ohne Passagiere nach genauem Zeitplan durch die Gegend kurvten, ist nicht mehr notwendig. Auch die über den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) und das Land Niederösterreich installierten sogenannten " VOR Flex Kleinbusse" wurden im westlichen Mostviertel anfangs ebenfalls skeptisch empfangen. Mittlerweile haben sie aber viele Fans gefunden.

Seit Juli 2023 sind die Kleinbusse per App oder telefonisch mit mindestens einer Stunde Vorlauf bestellbar. Vor allem für Klimaticket-Besitzer oder auch Nutzer des Topjugendtickets ist das Bustaxi praktisch, weil es gratis genutzt werden kann.

Das Pilotgebiet umfasst im Bezirk Amstetten die Landgemeinden Ardagger, Aschbach-Markt, Biberbach, Neustadtl an der Donau, Oed-Öhling, Stadt Haag, St. Georgen am Ybbsfelde, Seitenstetten, Strengberg, Viehdorf, Wolfsbach und Zeillern. Rund 400 markierte Einstiegsstellen wurden installiert.

Nachfragespitzen

Am frühen Morgen und am Nachmittag besteht die größte Nachfrage. Die durchschnittliche Fahrstrecke beträgt 11,5 Kilometer, die durchschnittliche Fahrtdauer 15,2 Minuten. Mit 4,8 von fünf möglichen Bewertungspunkten ist auch die Kundenzufriedenheit hoch. Parallel werden in der Testregion die weiter auf den Hauptrouten fahrenden Linienbusse monatlich von 35.000 Passagieren genutzt.