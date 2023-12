Niederösterreich plant 170 neue Nahverkehrszüge bis 2033

Ein Plus an Millionen an Zugkilometer und 170 neue Nahverkehrszüge (Doppelstocktriebzüge, Akkuzüge, S-Bahnzüge) sind bis 2033 in Niederösterreich vorgesehen. In Kooperation mit der ÖBB und der Raaberbahn AG verlängert das Land gemeinsam mit dem Bund den Verkehrsdienstevertrag.

➤ Mehr lesen: Ruf wird lauter: Kommt der schnelle Nachtzug von Wien nach St. Pölten?

Der ressortzuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sprach am Freitag von einer "Leistungsoffensive", um den öffentlichen Verkehr "auf die Überholspur" zu bringen.