Erdrutsch und Steinschläge drohen: Bundesstraße ins Ybbstal gesperrt

Frost, Schneeschmelze und starker Regen haben den Hängen im berüchtigten „Ofenloch“ zugesetzt. Wegen der Gefahr eines Erdrutsches samt Steinschlägen musste Donnerstagnachmittag die Ybbstalbundesstraße, B31, zwischen Waidhofen/Gstadt und Opponitz im Bezirk Amstetten gesperrt werden.

Das markante Ofenloch ist seit jeher die Achillesferse der Hauptverkehrsverbindung ins innere Ybbstal. Hangschutznetze und mächtige Schutzbauten über der B31 zeugen von der Gefahr.

Die Umleitung des Verkehrs ist nun über Ybbsitz, die L98 über Großprolling und Opponitz eingerichtet worden. Über die sogenannte Kleine oder Große Kripp kommt man entweder nach Opponitz oder nach St. Georgen am Reith und Hollenstein und Göstling.

Was vor allem am Wochenende auch die Wintersportler, die einen Skitag am Hochkar planen, betreffen wird.