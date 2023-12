Hunde-Angriff in NÖ: Frau starb laut Obduktion an Multiorganversagen

Im Fall um den Tod einer Frau infolge einer Hundeattacke in Wilfleinsdorf in der Stadt Bruck an der Leitha liegt das Obduktionsergebnis vor. Dem Gutachten zufolge ist die 52-Jährige einem Multiorganversagen erlegen.

➤ Mehr lesen: Frau starb mehr als zwei Monate nach Rottweiler-Angriff in NÖ

Ursache dafür und damit kausal für den Tod seien die erlittenen Bissverletzungen gewesen, sagte Gudrun Bischof, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Freitag auf APA-Anfrage. Weitere Erhebungen werden nun durchgeführt.