Gemeinderatswahlen in NÖ: Es gibt drei große Neuerungen

1.307.510 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind am 26. Jänner zum Wählen aufgerufen. Das sind um 165.522 Wahlberechtige weniger , also noch bei der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2020.

Insgesamt 1.938 Parteien bzw. Listen stehen zur Wahl, 214 davon sind als unabhängige Listen geführt. Die einzige Partei, die in allen 568 Gemeinden antritt, ist die ÖVP. Auf dem Stimmzettel in 538 Gemeinden ist die SPÖ zu finden, die FPÖ vertritt 444 Gemeinden und die Grünen 116. Die Neos treten in nur 52 Kommunen an. Knapp 35.000 Wahlhelferinnen und -helfer beaufsichtigen den Urnengang.

Nur eine Partei am Stimmzettel

In den sechs Gemeinden Aderklaa und Parbasdorf (Bezirk Gänserndorf), Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha), Waldkirchen an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya), in Altmelon (Bezirk Zwettl) sowie in Großhofen (Bezirk Gänserndorf) ist die ÖVP die einzige Partei auf dem Stimmzettel.

In den Gemeinden Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) und Vösendorf (Bezirk Mödling) stehen die Ergebnisse der Gemeinderatswahl bereits fest. Dort ist bereits im Vorjahr gewählt worden.