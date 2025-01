"Loses Mundwerk": Kritik an der FPÖ beim Gemeindebund-Neujahrsempfang

Beim Neujahrsempfang des NÖ Gemeindebundes am Dienstag in St. Pölten gab es eigentlich nur zwei Gesprächsthemen: die bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 26. Jänner und eine mögliche blau-schwarze Regierung auf Bundesebene.

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach bei ihrer Rede vor rund 350 Gästen und mehr als 100 Bürgermeistern beides an. Bei den Kommunalwahlen am letzten Sonntag im Jänner, so Mikl-Leitner, gehe es nicht um eine Abrechnung mit der Bundespolitik oder um die „Bürokratie in Brüssel“, sonder vielmehr darum, „was direkt vor der Haustüre passiert“.