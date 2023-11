Christoph Rahofer: Tüftler an der Zukunft des Entertainments

Mehr als 20 feuerspeiende Drachen will Christoph Rahofer heuer im historischen Ambiente der Burg Lockenhaus (Burgenland) zum Leben erwecken. Zumindest mithilfe von Special Effects. „Game of Dragons“ baut von 30. November bis 18. Februar auf die Begeisterung für die Fantasy-Fernsehserie „Games of Thrones“. Eine „mystische Welt voll Drachen“, verspricht Rahofer.

