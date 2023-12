Sabrina Körner siegte bei erstem „NÖ Jugend-Schweiß-Masters“

Dank an Unternehmen

Alexander Schrötter, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer NÖ, gratulierte: „Die Leistungen waren überzeugend. Großes Lob an alle Teilnehmer, aber auch an die Unternehmen, die mit einer erstklassigen Ausbildung solche Leistungen erst ermöglichen.“