Der beste Tischler des Landes kommt aus dem Weinviertel

Traumberuf

Gnadenberger war bereits bei den WorldSkills im Vorjahr in Basel in der Schweiz am Start und belegte dort den elften Rang. Tischler ist für den jungen Mann aus dem Bezirk Hollabrunn sein absoluter Traumjob. „Ich hatte eigentlich nie einen anderen Berufswunsch. Schon als kleines Kind wollte ich Tischler werden“, meint er.