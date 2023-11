Diese Top-Fachkräfte treten 2024 bei den WorldSkills in Lyon an

Zwischen Farbpinseln, Sägen und Motoröl kämpften vom 23. bis 25 November die besten Fachkräfte Österreichs im Messezentrum Salzburg um den Staatsmeistertitel – und um die Qualifikation für die WorldSkills 2024 in Lyon, Frankreich bzw. bei EuroSkills 2025 in Herning, Dänemark. Es wurde wieder gemalt, geschraubt, gesägt und verkabelt. Knapp 300 Jungfachkräfte traten in 29 Disziplinen an. Mehrere Zehntausend Menschen schauten den jungen Talenten dabei zu. „Die Veranstaltung hat nicht nur dazu beigetragen, die Wertschätzung und das Ansehen der verschiedenen Berufe in Österreich zu stärken, sondern verdeutlichte auch das immense Potenzial dieser jungen und hochmotivierten Generation“, so SkillsAustria-Präsident Josef Herk.

Die Steiermark konnte diesmal 14 Staatsmeistertitel, neun Vize-Staatsmeistertitel und sieben Bronze-Medaillen mitnehmen. Dabei konnten gleich zehn Steirerinnen in vermeintlichen Männerdomänen – wie Kfz-Technik, Digital Construction oder Speditionslogistik auf das Siegerpodest steigen. Im Bundesländervergleich steht Oberösterreich auf Platz zwei: 13 Gold- sowie je acht Silber- und Bronzemedaillen. Auf Platz drei steht Kärnten mit fünf Gold-, zwei Silber und vier Bronzemedaillen. Auf Platz vier folgt Wien – mit vier Staatsmeistertitel, sechs Vize-Staatsmeistertitel und sechs dritten Plätzen. Gleich 15 Mal konnte Tirol bei den AustrianSkills 2023 jubeln: Eine Gold-, sechs Silber- und sechs Bronze-Medaillen. Die niederösterreichischen Teilnehmenden sorgen für drei Staatsmeistertitel (in der Paradedisziplin Betonbau, bei den Floristinnen und Floristen sowie in der Tischlerei), vier Silber- und sieben Bronzemedaillen. Aus Vorarlberg kommen drei Staatsmeistertitel, sechs Vize- Staatsmeistertitel und zwei Bronze-Medaillen. Insgesamt neun Mal schreiben die Salzburg Teilnehmenden an: Zwei Mal Gold, drei Mal Silber und vier Mal Bronze. Das Burgenland holt einen Vizestaatsmeistertitel – im Beruf „Mobile Robotics“.

Die Gewinner und Gewinnerinnen