Silber und Bronze für NÖ-Nachwuchskräfte

Österreichs Facharbeiter sind auch im internationalen Vergleich top. 600 Nachwuchskräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern gingen bei den Berufsmeisterschaften „EuroSkills 2023“ heuer in Danzig (Polen) in 43 Wettbewerbsberufen an den Start.

Das Team Austria bestand aus 44 Teilnehmern, sechs davon aus Niederösterreich. Und mit insgesamt 18-mal Edelmetall holte man die meisten Medaillen des Kontinents.