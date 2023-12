Stephan Holpfer ist Pfarrer und seit Jahrzehnten Feuerwehrmann

Wenige Monate zuvor gehen die Bilder der Gasexplosion in St. Pölten um die Welt und brennen sich in die Köpfe der Feuerwehrleute, die dort im Einsatz stehen. Zwei Erlebnisse, die deutlich machten, mit welchen Belastungen die Einsatzkräfte konfrontiert sind, und was sie verarbeiten müssen. Und die Katastrophen führen 2001 zur Gründung der Feuerwehr-Peers in NÖ, woran Pater Stephan auch maßgeblich beteiligt war.