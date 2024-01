Neujahrsempfang in Zeiten der Krise: 700 Gäste kamen zum Netzwerken

Bürgermeister Klaus Schneeberger gab einen Überblick über vergangene und kommende Projekte zur Weiterentwicklung der Stadt Wiener Neustadt: „Wir können sehr stolz auf unser Wiener Neustadt sein – gemeinsam ist uns in der Vergangenheit viel gelungen, gemeinsam werden wir auch die Herausforderungen des Jahres 2024 meistern. Denn 'Stadt und Land mitanand' ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Praxis."

Kinder und Umwelt

Die Schwerpunkte der Stadt würden im heurigen Jahr im weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und im Umweltbereich liegen. "Natürlich auch wieder in der Innenstadt und in der weiteren Verbesserung der Infrastruktur. All das wollen wir als Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit der Region und selbstverständlich weiterhin gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft umsetzen", sagte Schneeberger.

Mehr Nachrichten aus NÖ

Service und Know-how vor der Haustür

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer hob als Gast der Veranstaltung am Dienstag auch die wichtige Rolle der Bezirks- und Außenstellen hervor: „Sie sind die Service-Nahversorger für Niederösterreichs Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt, kennen die Bedingungen vor Ort. Sie bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“