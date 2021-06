Am idyllischen Wieselburger Zwiesel, dem Uferbereich beim Zusammenfluss der Kleinen und Großen Erlauf, wurde das neue Radprojekt präsentiert. Hier können sich auch die aus der Donauregion anstrampelnden Radler entscheiden, ob sie über die frühere Meridianradstrecke die durch Gemeinden wie Steinakirchen am Forst, Wang, Randegg oder Gresten führen, ins Ötscherland reisen wollen oder eben entlang des Ufers der Großen Erlauf über Scheibbs und Gaming reisen um sich am Endpunkt bei einem Bad im erfrischenden Lunzer See regenerieren.

Verbindung ins Ybbstal

Doch im beliebten Alpendorf Lunz kann die Reise dann auch gleich auf’s Neue beginnen: Am Ybbstalradweg geht es auf ebener Strecke weiter über Göstling, St.Georgen oder Hollenstein bis nach Waidhofen an der Ybbs. Und von dort weiter durch das obere Ybbstal und das Ybbsfeld über Sonntagberg, Kematen oder Amstetten bis zur Donaustadt Ybbs. „Es ist ein verbindendes Projekt für die Gemeinden. Nur alle gemeinsam können bewirken, dass der Radweg funktioniert“, sagte der neue Obmann der Leaderregion Eisenstraße Werner Krammer. Der Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs in seiner Stadt ebenfalls nicht nur den Rad-Highway, sondern die Strecken für das Alltagsradeln der Bürger im Visier. So wie Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner. In der Braustadt eröffnen sich durch die kürzlich in Betrieb genommene große Umfahrung innerstädtisch neue Möglichkeiten zum Ausbau des Radwegenetzes.