Neues Gymnasium in Gerasdorf soll Umland entlasten

Im Weinviertel entstehen neue Bildungsstandorte. In Gerasdorf bei Wien wird eine AHS errichtet. Im September 2023 startet in Mistelbach ein Digital-Business-Kolleg, ein Jahr später folgt in Gänserndorf ein IT-Kolleg.

In Hollabrunn wird eine Ballspielhalle gebaut, sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Dienstag. Laut Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) werden rund 220 Millionen Euro im Weinviertel investiert.

Bis zu 36 Klassen

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) fließen 35 Millionen Euro in ein Gymnasium mit 32 bis 36 Klassen. Gerade diese Region verzeichne den größten Zuzug, sagte Mikl-Leitner in einer Pressekonferenz mit Polaschek und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in St. Pölten.