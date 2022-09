Gleichenfeier wurde am Bildungscampus Krems zelebriert

Am Campus Krems fand diese Woche mit Verantwortlichen aus Politik, Wissenschaft und ausführenden Firmen die Gleichenfeier zur Erweiterung des Wissenschaftscampus statt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte im Interview mit Moderator Thomas Puchinger, dass man gerne in die Infrastruktur investiere, weil damit Fachkräfte und Forscher ausgebildet werden.

"Krems ist nicht nur Kulturhotspot, sondern auch Bildungs-, Ausbildungs- und Forschungshotspot“, so Mikl-Leitner. „Dafür ist sehr viel an Infrastruktur notwendig, in die wir gerne investieren, weil wir damit Fachkräfte, Forscherinnen und Forscher für morgen ausbilden.“ Sie erklärte die Wichtigkeit solcher Investitionen so: „Für das Thema Wissenschaft gibt es nie ein Ende, weil wir ganz viele Antworten geben müssen auf die Herausforderungen unserer Zeit und dazu braucht es viel an neuem Wissen.