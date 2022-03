Neue AHS für Wiener Umland kommt nach Baden

Kinder, die vor 50 Jahren ein Gymnasium besuchten, waren klar in der Minderheit, 85 Prozent der Schüler zog es in die Hauptschulen. Das hat sich mittlerweile massiv geändert. Heute sehen 40 Prozent ihre schulische Zukunft in einer AHS, in Ballungsräumen noch deutlich mehr. Was im Wiener Umland seit Jahren zu massiven Platzproblemen in den Gymnasien führte. Im Schulentwicklungsprogramm 2020 des Unterrichtsministeriums waren deshalb auch drei neue AHS im Wiener Umland enthalten. Gemeinden waren da aber noch keine genannt.

Seit Freitag steht der Standort für ein neues Gymnasium fest, nämlich Baden. Und nicht nur das. In den Badener Bildungscampus rund um die Pädagogische Hochschule werden bis 2030 insgesamt 100 Millionen Euro investiert.