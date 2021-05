Fünf neue Gymnasien für das Wiener Umland

Das führt naturgemäß zu Platzproblemen. Vor allem im Raum um Wien, wo viele Gymnasien schon aus allen Nähten platzen. Daher arbeiten Bildungsministerium und Bildungsdirektion Niederösterreich an Ausbauplänen. Konkret sollen in den kommenden Jahren fünf neue Gymnasien im Wiener Umland entstehen.

Neubau in Tullnerbach

Zwei davon sind bereits in Arbeit: Eine Privat-AHS in Klosterneuburg sowie ein Neubau für das Wienerwaldgymnasium in Tullnerbach, wo nach der Fertigstellung Ende 2022 rund 8.500 Quadratmeter auf vier Etagen zur Verfügung stehen sollen – unter anderem mit offenen Lernzonen und Freibereichen, Schulbibliothek, Mehrzweckraum und Musiksaal. „Wir investieren hier 30 Millionen Euro, das ist viel Geld, doch für diese Art der Investition habe ich hohe Sympathie“, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) anlässlich des Spatenstichs am Montag in Tullnerbach. Errichtet wird der Neubau aufgrund der Hanglage in Treppenform und mit begrünten Dächern. Durch die stufenartige Bauweise entstehen in jeder Ebene Terrassen, auf denen die Zeit zwischen den Unterrichtseinheiten verbracht werden kann.