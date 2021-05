Bundesbahnen wollen in Niederösterreich kräftig investieren

Auch die Bundesbahnen wurden von den Auswirkungen der Corona–Krise mit voller Wucht getroffen. Der Umsatz brach im Jahr 2020 um 322 Mio. Euro auf 4,083 Milliarden ein, der Fahrgästerückgang betrug im Durchschnitt 40 Prozent.

Modernisierung

Dennoch wollen die ÖBB in den kommenden Jahren kräftig investieren. 25 Milliarden Euro sollen bis 2026 in den Ausbau der Infrastruktur und in erneuerbare Energien gepumpt werden. Überdies werden im Bereich Personenverkehr mit 3,4 Milliarden Euro erhebliche Mittel in die Modernisierung und Aufstockung der Zugflotte gesteckt.