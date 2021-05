Autos und Mülltonnen in NÖ angezündet: Brandstifter ausgeforscht

Rascher Ermittlungserfolg für die Polizei in Amstetten. Die Ermittler konnten einen 17-Jährigen und eine 16-Jährige ausforschen, die mehrere Brände gelegt haben sollen.

Abgespielt hatten sich die Taten am 6. Mai, wo in Amstetten-Greinsfurth Mülltonnen in der Nähe eines Fitnesscenters in Flammen aufgegangen waren. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die Feuerwehrsirenen heulten. Auf einem Park&Ride-Parkplatz im Stadtgemeindegebiet von Amstetten brannten zwei Unfallwracks lichterloh, sie waren dort von den Einsatzkräften abgestellt worden.