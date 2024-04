Neues Buch: Viele Wege führen ins Weinviertel

Das muss man Johanna und Thomas Ruzicka nicht zweimal sagen. Die beiden kennen ihr Heimatviertel in- und auswendig und teilen seit Jahren ihre Tipps für die Region mit einem breiten Publikum. Und nun haben sie ihre liebsten Ausflugs- und Wanderziele auch in Buchform verpackt.

Der Genuss der Hügellandschaft ist aber nur ein Aspekt, auf den die beiden Autoren eingehen. Denn wenn man schon durch die Region streift, dürfen Besuche der – durchaus auch ausgefallenen – Sehenswürdigkeiten nicht fehlen.

Dazu gehört definitiv der „Pinkelstein“ in der Kellergasse in Raschala bei Hollabrunn. Der Legende nach hat sich niemand Geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart bei einer Fahrt nach Prag an dieser Stelle erleichtert. Weitere Highlights sind die Burgruine Falkenstein, der schiefe Kirchturm von Waitzendorf, die Überreste des Galgens in Oberstinkenbrunn oder die denkmalgeschützte Ghega-Bahnbrücke in Bernhardsthal.

Lesung in Wolkersdorf

Am 16. April hat man die Chance, die beiden Autoren bei einer Lesung selbst kennenzulernen. Diese findet in der Wolkersdorfer Buchhandlung Sterzinger um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung (02245/2256) wird gebeten.