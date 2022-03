Neuer Ortsteil für Brunn am Gebirge bleibt umstritten: Bürgerinitiative gegründet

Ein neuer Ortsteil für die Gemeinde Brunn am Gebirge soll auf dem Areal der ehemaligen Glasfabrik in Zentrumsnähe entstehen. Die Grundstücke wurden von der Wohnbaugenossenschaft Neue Heimat, der Wiener Städtischen Versicherung und einem Wiener Immobilienentwickler erworben. Doch das Projekt bleibt wild umstritten.

Seitens der ÖVP wirft man der Rathaus-Koalition aus SPÖ und Neos vor, den Eigentümern des Areals die Errichtung von bis zu 1.000 Wohnungen ermöglichen zu wollen. Bestätigt sieht sich VP-Obmann Oliver Prosenbauer durch das Protokoll der jüngsten Sitzung der Projektgruppe, in der seitens der Gemeinde für die Bebauung eine Erhöhung der Geschossflächenzahl in Aussicht gestellt wurde. Dies würde bis zu 943 Wohnungen ermöglichen, rechnet er vor. „Und diese Erhöhung wurde ohne Notwendigkeit und Druck angeboten“, so Prosenbauer.

"Land wünscht sich Verdichtung"

Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) versichert jedoch: „Das ist keine Zusage, sondern nur eine Vorstellung, die wir den Grundeigentümern mitgegeben haben. Aber auch das Land Niederösterreich wünscht sich eine Verdichtung im Zentrum, nicht am Ortsrand.“ 1.000 Wohnungen werde man trotzdem nicht zulassen: „Ich hätte ja als Gemeinde nichts davon, weil die Mehrkosten für die nötige Infrastruktur nicht durch Einnahmen finanziert würden.“