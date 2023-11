Neuer Fonds soll gemeinnützigen Wohnbau ankurbeln

SPNÖ-Vorsitzender und Landesrat Sven Hergovich zeigt sich allerdings in einer ersten Reaktion nicht mit der neuen Wohnbaustrategie zufrieden. „Schwarz-Blau baut seit vielen Monaten keine neuen geförderten, gemeinnützigen Wohnungen mehr. Während sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das Wohnen nicht mehr leisten können, macht Schwarz-Blau das Wohnen jetzt noch teurer. Statt endlich neue Wohnungen zu bauen, fördert Schwarz-Blau jetzt die Banken. Offenbar ist geplant, einen Teil der Wohnbaugelder in Zukunft an einen Fonds auszulagern. Die Budgetlage ist wohl so dramatisch, dass man eine Bank ein fragwürdiges, geheimnisvolles Finanzvehikel erfinden lässt. Das erinnert an die Sobotka-Spekulation“, kommentierte Hergovich am Donnerstagnachmittag.

So ein "Finanzvehikel" sei der öffentlichen Kontrolle durch den Landtag entzogen, es helfe das Budgetdefizit zu verschleiern und habe Risiken, befürchtete Hergovich. "Selbst wenn die schwarz-blaue Regierung nach Monaten jetzt wieder einige wenige Wohnungen baut, ist das viel zu wenig“, behauptete er.