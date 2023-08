Harte Wortgefechte zwischen SPÖ und ÖVP in Sachen Wohnbaufinanzierung sind derzeit politisches Hauptthema in Niederösterreich. Nach ihrem Landeschef Sven Hergovich wiederholten SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger und SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander am Donnerstag die Dringlichkeit eines dreiprozentigen Zinspreisdeckels für Häuslbauer und einer Extra-Bankensteuer. Das hatte VPNÖ-Klubobmann Jochen Danninger mit dem Hinweis auf Experten-Warnungen abgelehnt.