Neuer Bildband über das „Arbeitstier“ Ybbs

Mit seinem Buch gibt Bogner einzigartige Blicke auf eine Natur- und Kulturlandschaft preis, wie man sie bislang nicht kennt. In mehreren Überflügen fing der Wissenschafter und Autor die Flusslandschaft von ihrem Ursprung in den Ybbstaler Alpen bis in die Breite des Donau- und Ybbsfelds mit der Mündung bei der Stadt Ybbs ein. Aus der Vogelperspektive liefert er prächtige Bilder von der Landschaft, den Städten und Siedlungen, Gehöften, Schlösser und Stiften, die sich in der Nähe der Ybbs finden.