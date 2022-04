Zum Einsatz kommen die OP-Assistenten künftig in allen Kliniken im OP-Bereich, in der Notfallambulanz, dem Schockraum, der Endoskopie und in anderen speziellen Bereichen. Sie werden Patienten vor und nach ihren Operationen betreuen, den Ärzten im OP-Saal assistieren und die medizinischen Eingriffe dokumentieren.

Unterstützung

Teschl-Hofmeister wies darauf hin, dass die OTA ein neues Segment in den Anstrengungen des Landes sei, die in Gesundheitsberufen Beschäftigten zu unterstützen. Weil für die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz weder eine pflegerische Grundausbildung noch die Matura Voraussetzung ist, spreche man eine neue Zielgruppe an. Nachdem bereits die FH-Pflegeausbildung mit Mistelbach eine neue regionalisierte Ausbildungsstätte bekommen hat, ist die OTA-Ausbildung in Horn ein nächster Schritt in der Regionalisierung der Gesundheitsberufe in NÖ, so Teschl-Hofmeister. Nicht zuletzt mit der angekündigten monatlichen Ausbildungsprämie dürfte es in der Pflegeausbildung in NÖ zu größerem Zulauf kommen. 1.000 angehende Pflegekräfte stehen derzeit jährlich in Ausbildung.Trotzdem müssen die Kapazitäten noch deutlich erhöht werden.