Neue Schnellverbindung auf der Südbahn startet am 10. Dezember

Das neue Angebot wurde am Donnerstag in Wiener Neustadt vor Journalistinnen und Journalisten der Öffentlichkeit präsentiert. Die Fahrzeit des CJX9 ab Wien-Meidling beträgt 12 Minuten nach Baden bzw. 25 Minuten bis zum Bahnhof Wiener Neustadt. „Verlässlich, schnell und komfortabel – so muss der öffentliche Verkehr für die Menschen in Niederösterreich zur Verfügung stehen“, erklärte NÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) im Rahmen des Termins.

➤ Mehr lesen: Bahnfans kämpfen um den Ötscherland-Express