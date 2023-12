Rückkehr aus Deutschland als Odyssee: Seit Samstag keine Züge

Dutzende Menschen stehen vor der Anzeigentafel am Augsburger Bahnhof, studieren die Angaben, blicken in ihr Handy wie in ein Gebetsbuch. Einige suchen nach einem Schienenersatzverkehr, andere nach Mitarbeitern der Deutschen Bahn (DB). Das Informationszentrum der DB, in einem kleinen weißen Container direkt neben dem Bahnhof, ist brechend voll.

Massive Schneefälle legten am Wochenende den öffentlichen Verkehr in Süddeutschland lahm. Am Samstag wurde der Münchner Hauptbahnhof komplett gesperrt, kein Zug fuhr mehr hinein, keiner hinaus. „Auf unbestimmte Zeit“ wurde der Zugverkehr eingestellt. Die Deutsche Bahn stellte den hunderten gestrandeten Reisenden einen Aufenthaltszug zur Verfügung. All jene, die nicht im Zug schlafen konnten, mussten die Zeit in einem Zwischengeschoss im Bahnhofsgelände überbrücken.

Die Frage, wann es denn endlich weitergehe, konnte am Wochenende niemand beantworten. Auch am Montag nicht. Zurück zum Augsburger Bahnhof: Am Montag ist die Lage für die Reisenden hier nach wie vor chaotisch. „Fährt der jetzt nach München oder nicht?“, fragt eine junge Frau auf Gleis 9. Schulterzucken. Die Lautsprecher-Durchsage der DB beantwortet die Frage. Der Zug fährt nicht. Genauso wie die Züge nach Nürnberg oder Stuttgart.

Keine Züge nach Österreich

Noch drastischer ist die Situation für all jene, die nach Österreich wollen. „Ich versuche seit Samstag, nach Wien zu fahren. Dort möchte ich eigentlich meine Cousine besuchen“, schildert eine Frau. Seit Montagfrüh wartet sie bereits am Augsburger Bahnhof. „Ich wollte den ersten Zug Richtung Österreich nehmen, aber sie sind bisher alle ausgefallen. Es ist so ärgerlich“, sagt die Deutsche.

Wann der Fernverkehr wieder aufgenommen werden kann, steht am Montag nicht fest. „Gegenwärtig ist der Großraum München Hauptbahnhof nur stark eingeschränkt anfahrbar. Es verkehren daher nur wenige Fernverkehrszüge von und nach München“, heißt es auf der Website der Deutschen Bahn.