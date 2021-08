Neue Hoffnung für die Freunde des Schweinbarther Kreuzes

Im Dezember 2019 wurde die Regionalbahnlinie „Schweinbarther Kreuz“ durch die Bezirke Mistelbach und Gänserndorf von den ÖBB stillgelegt und durch eine Busverbindung ersetzt. Seither bemüht sich die Initiative „Regionalbahn statt Bus“ um eine Wiederbelebung des Zugverkehrs. Doch rund um ein im Februar 2020 präsentiertes Konzept der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) zur Revitalisierung ist es mittlerweile wieder ruhig geworden.

Direkte Anbindung an die U-Bahn

Nun keimt aus doppeltem Grund neue Hoffnung bei den Fans des Schweinbarther Kreuzes auf: weil einerseits Instandhaltungsarbeiten seitens der ÖBB an Bahnsteigen entlang der stillgelegten Linie durchgeführt werden und andererseits ein Konzept der „Interessensgemeinschaft Regionalbahn Weinviertel“ für den Mobilitätspreis des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nominiert wurde.

Der Plan der GKB sieht vor, die Strecke wieder in Betrieb zu nehmen. Und zwar mit moderneren Zügen und auf einer erweiterten Streckenführung. Eine Schleife in Obersdorf soll eine Verbindung zur Laaer Ostbahn und eine direkte Anbindung an die Wiener U-Bahn in Leopoldau/Floridsdorf schaffen.