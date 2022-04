Neue Chronik erstellt: Bromberger Bäuerin schreibt (Orts-)Geschichte

Vor knapp drei Jahren sind diese Unterlagen in die Hände der pensionierten Bromberger Bäuerin Maria Kleinrath (73), Autorin von vier Büchern, gelangt. Bei der Sichtung ist der Gedanke gereift: Dieser Schatz gehört in Form einer Ortschronik gehoben.

Zwei Jahre lang ackerte sich Kleinrath durch die Unterlagen, führte unzählige Gespräche mit Zeitzeugen wie dem kürzlich verstorbenen Lagerhauschef Anton Schrammel, recherchierte in vorhandenen Chroniken – wie jener, die der langjährige Pfarrer Michael Hammer weitergeführt hat, und jener des ehemaligen Bürgermeisters Albin Bernhard – und ergänzte die Fakten ab der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit ihren persönlichen Erinnerungen im Kontext der Geschichte des Ortes.

Zeiten wechseln - Spuren bleiben

„Ich danke allen, die mir ihre Schätze für das Buch zur Verfügung gestellt haben“, weist die Autorin auf die breite Unterstützung hin. „Unsere Geschichten – Unsere Geschichte, Zeiten wechseln – Spuren bleiben“ heißt das fast 200 Seiten starke Buch, das einen Bogen spannt von den Anfängen des Pfarr- und Gemeindelebens mit den Augustiner Chorherren des Stiftes Reichersberg in Oberösterreich über die Markterhebung bis zum heutigen Bromberg.

Es bildet den gesellschaftlichen Wandel ab, erzählt von den Mühen und Entbehrungen, denen die Bromberger immer wieder ausgesetzt waren, und nimmt sich auch der alltäglichen Bereiche des Lebens in all seinen Facetten an. Der Druck der zweiten Auflage wurde übrigens gerade geordert.