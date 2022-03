Wiener Neustadt will Radfahranteil von 14 auf 20 Prozent steigern

Noch nicht gemacht, aber zumindest im Stadium einer Machbarkeitsprüfung ist, wie ein Fahrradstreifen in der stark befahrenen Fischauer Gasse zwischen Auge Gottes und der Bahnunterführung nahe der HTL realisiert werden kann. Auch gibt es Überlegungen, die Radverbindungen aus den Stadtvierteln und den Umlandgemeinden ins Zentrum zu verbessern.

Insgesamt sollen 270 neue Abstellmöglichkeiten an 130 neuen, modernen Bügeln errichtet werden. Teils werden zentrumsnahe alte Anlagen, wie aktuell am Hauptplatz, abgebaut - diese werden renoviert und an anderen Stellen wieder aufgestellt.

Zusätzliche Stellplätze

Parks (Stadtpark, Achtersee, Schmuckerau, Skatepark Puchberger Straße/Zehnergürtel)

Spielplätzen wie im Anton Wodica-Park, in der Ezilingasse oder in der Saubersdorfergasse

bei der Bushaltestelle Neudörfler Straße (auch für Autofahrer, die ihr Auto am dortigen Park & Ride Parkplatz abstellen und mit dem Rad in die Stadt weiterfahren wollen)

beim Friedhof an der B17 und Kreuzgasse/Schleifmühlgasse

am Parkplatz in der Josef Bierenz-Gasse

bei Kirchen wie am Domplatz und der Erlöserkirche im Zehnerviertel

Neue Markierungen erhält der Radweg in der Pleyergasse bei den Kreuzungen mit der Schneeberggasse und der Kaisersteingasse, und in der Kaiserbrunngasse und der Mießlgasse werden neue Sharrows für bessere Sichtbarkeit und Wegeleitung aufgetragen.

"nextbike" läuft wieder

Seit 20. März ist auch das NÖ-Radverleihsystem in die Hauptsaison gestartet - mit mittlerweile 15 Stationen im Stadtgebiet. 2022 wird in der Josef Bierenz-Gasse eine weitere Station in Betrieb genommen. Corona war offenbar ein "nextbike"-Booster, im Zeitraum März bis November 2021 wurden insgesamt 15.892 Fahrten registriert: eine Steigerung von rund 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Darüber hinaus unterstützt die Stadt auch die diesjährige Aktion "NÖ radelt", bei der Privatpersonen, Firmen, Vereine und Institutionen ihre Rad-Kilometer speichern und damit auch Preise gewinnen können.

Der gesamte Bereich des Radfahrens wird zudem auf der Stadt-Homepage komplett überarbeitet und mit News und Infos zum Thema Radfahren sowie Radkarten, Routen etc. aufgewertet, auf der neuen Website stadtfuersleben.at ist dasThema Radfahren unter dem Titel "Zukunftsfähige Mobilität" entsprechend vertreten.

Radschwerpunkt bei Kultur und Tourismus

Das Museum St. Peter an der Sperr und die Kasematten sind Teil der Aktion „Museumsradeln“ der Wiener Alpen. Radwege führen dabei durch eine abwechslungsreiche Landschaft, die Museen stehen beispielhaft für die unterschiedlichsten Institutionen, die es zu entdecken gilt, und laden dazu ein, sie im Rahmen einer Radtour zu besuchen.

Der offizielle Startschuss zur diesjährigen Saison erfolgt am 21. und 22. Mai im Rahmen des Museumsfrühlings. Alle weiteren Infos: wieneralpen.at/museums-radeln

In Ausarbeitung ist ein weiteres Tourismus-Package, mit dem Gäste in Krumbach mit Leih-E-Bikes nach Wiener Neustadt aufbrechen und in der Stadt in der Babenbergerburg ein kulturelles und danach ein kulinarisches Programm absolvieren. Nach der Nächtigung im Hotel Zentral geht’s retour nach Krumbach.