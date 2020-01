Nebenbuhler niedergefahren: Sieben Jahre Haft für Lenker

Am Tag des Vorfalls wurde der Mann in einer eigentlich ruhigen Siedlungsgegend angefahren und gegen einen Zaun gedrückt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er mit einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Mödling geflogen. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen war die Amputation des rechten Unterschenkels schließlich nötig.

40-Jähriger ließ Verletzten zurück

Nach der Kollision hielt der Beschuldigte am Unfallort zwar kurz an, fuhr dann jedoch weiter und ließ den Verletzten zurück. Als die Rettungskräfte schließlich am Unfallort eintrafen, war der Pkw-Lenker nicht mehr vor Ort. Der Verletzte gab an, absichtlich angefahren worden zu sein. Wie der KURIER damals berichtete, bestätigten dies Recherchen zufolge auch Zeugen.

Beschuldigter ging selbst zur Polizei

Noch ehe die Polizei den Pkw-Lenker damals ausfindig machte, kam dieser von selbst auf die Polizeistation. Bei der Einvernahme gab der damals noch 39-Jährige seine Beteiligung am Unfall zu, bestritt jedoch, den Zusammenstoß absichtlich herbeigeführt zu haben. Da die Staatsanwaltschaft der Schilderung des Tatverdächtigen damals nicht glaubte, wurde eine Festnahme des Mannes angeordnet und die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen.