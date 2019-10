Mord an 64-Jähriger in Ebergassing: Lebenslange Haft

Der Verhandlungsmarathon rund um den Mord an einer 64-jährigen Pensionistin in Ebergassing (Bezirk Bruck/ Leitha) ging am Dienstag nach gut zweistündiger Beratung mit einem Schuldspruch zu Ende.

Das Gericht befand die Angeklagte für schuldig und verurteilte sie zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Tat im Jänner

Die 64-Jährige war am 22. Jänner erschlagen, aber erst drei Tage später entdeckt worden. Bei der Angeklagten handelt es sich um eine Bekannte des Opfers, sie war rund zwei Wochen nach der Tat festgenommen worden.