Pensionistin erschlagen: Mordopfer hat "Mutterrolle übernommen"

Erst am 25. Jänner wurde die Pensionistin tot in ihrer Wohnung gefunden. Nach zahlreichen Befragungen in der Nachbarschaft und im Freundeskreis geriet zunächst ein Pfleger, dann aber bald die 44-Jährige in Verdacht, da sie ständig ihre Verantwortung änderte, wenn sie mit dem Ermittlungsstand der Polizei konfrontiert wurde. Sie leugnete laut Staatsanwaltschaft zunächst vor der Polizei, in der Wohnung der 64-Jährigen gewesen zu sein, räumte aber dann einen Besuch bei der Frau am 22. Jänner gegen 13.00 Uhr ein.

Schließlich wurde ihre laut Staatsanwalt "aussagekräftige" DNA-Spur mehrfach am Tatort entdeckt - darunter am Körper und Bademantel des Opfers sowie an einem Zigarettenstummel in der Toilette und an der Türschnalle der WC-Tür. Am 6. Februar wurde die Frau festgenommen. Der Tresor und die Tatwaffe wurden nie gefunden, sagte der Ankläger in seinem Eröffnungsplädoyer.

Alibi

Anwalt Wolfgang Blaschitz, der gemeinsam mit Astrid Wagner die Verteidigung übernommen hat, meinte, seine Mandantin hätte ein Alibi und führte ausführlich den Tagesablauf der Angeklagten zur tatrelevanten Zeit aus. So spielte er u.a. eine Nachricht vor, die die 44-Jährige zum Tatzeitpunkt auf die Mobilbox ihres Lebensgefährten gesprochen hatte. Darum ging es um Blumengestecke, die die Floristin machen sollte.

Dass Spuren der Angeklagten in der Wohnung gefunden wurde, sei für den Verteidiger logisch. "Sie war in der Wohnung, aber nicht als Täterin, sondern als Freundin", meinte Blaschitz. Sie hätte ihr an dem Tag nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Durch eine Umarmung seien die Spuren an den Körper des Opfers gekommen. "Glauben Sie wirklich, dass ein Täter in der ganzen Wohnung DNA hinterlässt, wenn er einen Raub begehen wird?", fragte der Anwalt in Richtung Geschworene.

Die finanzielle Notlage sei kein Motiv gewesen, so Blaschitz. Denn am Tag nach der Bluttat hätte es einen Termin bei der Genossenschaft gegeben. "Das war für sie äußerst peinlich", meinte der Verteidiger. Denn da habe die 44-Jährige Rede und Antwort stehen müssen, ihren Genossenschaftsanteil habe sie dennoch nicht vorweisen können, obwohl sie ja den Raubmord begangen haben soll.

Lebenslange Haft droht

Der Fall wird an drei Tagen am Gericht verhandelt. Am 22. Oktober soll ein Urteil gefällt werden.

Der Angeklagten droht lebenslange Haft. Die Beschuldigte war am 17. August 2009 am Landesgericht Korneuburg nach einem Überfall auf eine Postfiliale in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) unter anderem wegen schweren Raubes zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, von denen sie etwas mehr als die Hälfte verbüßte. Der Staatsanwalt hat deshalb den Widerruf der im Juli 2015 gewährten bedingten Entlassung beantragt. "Sie ist sehr freundlich, auch hier, aber sie ist zu extremer Gewalt fähig", meinte der Ankläger. Bereits bei dem Raub damals habe sie auf ihr Opfer eingestochen, obwohl sie das Geld bereits hatte. Zimmermann sprach von "grundloser Gewalt".