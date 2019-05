NÖ: Mann von Auto angefahren - Ermittlung wegen Mordversuchs

In Wienerherberg bei Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) hat sich am Donnerstagnachmittag ein vermeintlicher Verkehrsunfall als möglicher Mordversuch entpuppt. Gegen 17:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall gerufen. Am Unfallort wurde ein schwer verletzter Mann am Straßenrand vorgefunden. Der 40-Jährige war ansprechbar und gab an, absichtlich von einem Auto angefahren worden zu sein. Der Mann war bei dem Unfall gegen einen Gartenzaun gedrückt worden.

Der Schwerverletzte wurde mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Mödling geflogen und musste auf der Intensivstation behandelt werden.

Am Unfallort fanden die Beamten ein Kennzeichen. Ehe sie noch zum Fahrzeughalter fahren konnten, kam dieser selbstständig auf die Polizeiinspektion Gramatneusiedl, um einen Unfall zu melden. Bei der Einvernahme gab der 39-Jährige zwar die Beteiligung am Unfall zu, bestritt aber jede Absicht. Wie sich herausstellte befand sich auch die achtjährige Tochter des Mannes zum Zeitpunkt des Vorfalls im Wagen.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg glaubte die Version des Mannes nicht und ordnete eine Festnahme an. Ermittelt wird nun wegen des Verdachtes des Mordversuchs. Auch das Unfallauto wurde beschlagnahmt, der Mann in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das Motiv ist derzeit unklar, eine Tat wegen Eiversucht wegen einer Frau ist nicht auszuschließen.