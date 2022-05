„Nazi-Peter“ und sein Faible für „historische Originale“

14 Vorstrafen sind nicht genug. Jedenfalls nicht für Peter Binder, wie es scheint. Am Montag stand der bekannte Neonazi, der einst im Briefbomben-Prozess als Hauptverdächtiger galt, bis Franz Fuchs überführt werden konnte, wieder vor Gericht. Weil in seiner Wohnung in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) NS-Devotionalien gefunden wurden.

Auf diese waren Ermittler des Verfassungsschutzes und der Polizei Wien eher zufällig gestoßen, als man im Dezember 2020 zur Hausdurchsuchung anrückte. Grund für den Einsatz waren eigentlich Binders Aktivitäten als Suchtgift- und Waffenhändler, das gerahmte Hitler-Bild mitten im Vorzimmer, direkt gegenüber der Eingangstüre, stach dann allerdings doch gleich ins Auge. Im Wohnzimmer hing ein Porträt eines Wehrmachtssoldaten mit SS-Runen an der Wand, am Regal stand eine Weinflasche, die ein Bild Heinrich Himmlers samt SS-Totenkopf zierte.