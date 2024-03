Natura-2000: Sorge um die Natur im Schutzgebiet

Schotter baut die „Mayer & Co GmbH“ schon jetzt bei Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt-Land ab. Weil die Vorkommen aber langsam zur Neige gehen, will man ein neues, rund 10 Hektar großes Abbaugebiet erschließen, was in der Gemeinde jedoch gar nicht gern gesehen wird. Nach Protesten aus der Bevölkerung hat sich SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger klar als Gegnerin des Vorhabens positioniert. Staub- und Lärmbelastung seien nicht zumutbar, sagt sie.

Nur: Verhindern kann die Gemeinde das Projekt gar nicht. Denn das Abbauareal liegt in einer „weißen Zone“, die vom Land NÖ als geeignet für Schotterabbau definiert wurde. Daher will Firmenchef Mayer nun auch ohne Unterstützung aus Theresienfeld starten. Eine Projekt-Einreichung wird vorbereitet. „Lieber wäre mir ein gemeinsamer Weg gewesen. Es wird ja absolut keine zusätzliche Belastung für die Bevölkerung geben, weil wir nichts zusätzlich machen, sondern nur den bestehenden Abbau verlagern“, betont er. Ohne die Erweiterung wäre aber rund ein Drittel der Arbeitsplätze in seinem Unternehmen bedroht.