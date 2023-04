Nationalsozialistisch vorbelastet: Neue Landeshymne für NÖ gefordert

Verwiesen wurde von Schleritzko darauf, dass auf der offiziellen Seite des Landes auf die "problematische Person Ginzkey" bereits hingewiesen werde und u.a. weiterhin ein Platz in Salzburg sowie Straßen in Linz und Graz nach dem Dichter und Schriftsteller benannt seien.

Die Vergangenheit Ginzkeys sei in dem Zusammenhang in mehreren wissenschaftlichen Studien beleuchtet worden. "Nichtsdestotrotz sind wir auch in Niederösterreich an einer wissenschaftlichen Aufarbeitung seiner Rolle in der NS-Zeit und seiner Kontextualisierung in der Nachkriegszeit interessiert."