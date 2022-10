Nächtlicher Spaß ging schief: Mödlinger saß in Post-Paketbox fest

Es war eine skurrile Personenrettung, zu der die Freiwillige Feuerwehr Mödling am Freitag in den frühen Morgenstunden ausrücken musste.



Auf ihrem nächtlichen Heimweg war eine Gruppe junger Erwachsener an einer offen stehenden Paketbox der Post vorbeigekommen. Einer der Nachtschwärmer kam daraufhin auf die Idee, in die Box einzusteigen und die Türe von innen zu verschließen. Unglücklicherweise gelang es ihm dann jedoch nicht mehr, die Türe zu öffnen. Auch seine Freunde scheiterten.