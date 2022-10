Wiener nach Tankstellen-Überfall im Bezirk Baden festgenommen

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Traiskirchen (Bezirk Baden) sitzt ein 20-Jähriger in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft. Im Zuge von Ermittlungen wurde der junge Mann aus Wien-Liesing als Beschuldigter ausgeforscht und vergangene Woche in der Bundeshauptstadt festgenommen. Der Verdächtige war laut Polizeiaussendung von Mittwoch umfassend geständig und gab an, dass er einen Großteil der Beute - Bargeld und Zigaretten - bereits verbraucht habe.

Mitarbeiterin blieb unverletzt

Der Beschuldigte soll am 17. September in den frühen Morgenstunden maskiert mit einem Schal und einer Kapuze in die Tankstelle gestürmt sein und Geld sowie Zigaretten gefordert haben. Eine Angestellte wurde mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Verdächtige erbeutete einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag und einige Zigarettenpackungen, bevor er davonfuhr. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.