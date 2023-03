Nächtlicher Raubüberfall auf Tankstelle in Wiener Neustadt

In der Nacht auf Mittwoch ist es in der Ungargasse in Wiener Neustadt zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter stürmte in den späten Abendstunden den Tankstellen-Shop gegenüber der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt und bedrohte das Personal mit der Faustfeuerwaffe.

"Der Überfall ging sehr schnell. Der Täter ist hinein, hat die Losung gefordert und wieder hinaus", berichtet ein Ermittler. Er ergriff die Flucht, eine eingeleitete Alarmfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Raubermittler des nö. Landeskriminalamtes haben inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Spurenauswertung und Überprüfung der Videoaufzeichnungen soll weitere Erkenntnisse in den Fall bringen. Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand.

Opfer am WC eingesperrt

Erst im Dezember 2020 war die Tankstelle in der Ungargasse Ziel eines bewaffneten Raubüberfalles. Damals bedrohten zwei Kriminelle einen 29-jährigen Mitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe und zwangen den Mann zur Herausgabe des Bargeldes. Anschließend fesselten sie den Angestellten mit Klebeband und sperrten ihn am Personal-WC der Tankstelle ein. Das Opfer konnte sich später selbst befreien und Alarm schlagen.