Nächtlicher Brand in Kunststofffirma in Wr. Neustadt

Ein nächtlicher Brand in einem Wiener Neustädter Kunststoffentsorgungsbetrieb hat am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr stundenlang gefordert. 38 Mann standen laut Angaben von Feuerwehrsprecher Richard Berger im Einsatz. Bei dem Feuer musste wegen der Nähe zum Wohngebiet die zweithöchste Alarmstufe (B3) ausgelöst werden. Ausgangspunkt des Brandes war eine Schredderanlage in der Firma. "Die zerkleinerten Kunststoffteilchen lagen in der ganzen Halle rund um die Maschine teilweise meterhoch", erklärt Einsatzleiter Christian Pfeiffer die Situation.