Nächtlicher Brand in Getreidesilo: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Diese Löschmaßnahme zeigte rasch Erfolg und aufgrund der reduzierten Hitze konnten nun die Atemschutztrupps wieder in das Innere des Gebäudes vordringen. Diese Atemschutztrupps übernahmen die Löscharbeiten von Innen und mussten dabei auch verschiedenen Maschinenteile abmontieren, um an die letzten Glutnester zu gelangen. In Summe waren acht Atemschutztrupps im Einsatz.

Schaden hält sich in Grenzen

Durch den raschen Löscherfolg heilt sich der Schaden an den betroffenen Maschinen und Gebäude in Grenzen.